AEX sluit voor het eerst in ruim 2 weken onder de 900 punten

De AEX sloot 1 procent lager op 898,80 punten. De laatste keer dat de hoofdindex een handelsdag onder de 900 punten afsloot was op 13 maart. De MidKap eindigde 2,1 procent lager tot 849,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,6 procent. Op de beurzen wordt gevreesd dat de importheffingen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog, een hogere inflatie en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten.

Trump zei vrijdag nog open te staan voor onderhandelingen om de heffingen die hij wil invoeren te verlagen. The Washington Post meldde afgelopen weekend echter dat de president bij zijn adviseurs heeft aangedrongen op ingrijpendere handelsmaatregelen. Trump heeft al tarieven ingevoerd op aluminium, staal en auto’s, samen met verhoogde tarieven op alle goederen uit China.

Maandag kwamen inflatiecijfers uit Duitsland naar buiten, waaruit bleek dat de inflatie in maart iets lager was dan verwacht. ING-econoom Carsten Brzeski stelt dat de vertragende Duitse inflatie de weg kan vrijmaken voor verdere renteverlagingen door de Europese Centrale Bank (ECB).

Staalconcern ArcelorMittal, dat erg gevoelig is voor handelstarieven, zakte 1,3 procent in de AEX-index. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,8 procent.

ING daalde 1,7 procent. Volgens de Italiaanse krant La Stampa overweegt ING een bod uit te brengen op branchegenoot Banca Popolare di Sondrio.

In de MidKap daalde Air France-KLM 6,6 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic Airways waarschuwde voor een afnemende vraag uit de VS naar reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Amerikaanse consumenten maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de economische maatregelen van Trump. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen zakten. In Frankfurt verloor Lufthansa 4,2 procent.