Polen wil deadline voor accepteren bestand door Rusland

De minister zei na afloop van een bijeenkomst in Madrid dat er „een soort deadline” moet komen voor de Russen. In de Spaanse hoofdstad was maandag een aantal Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. De Finse president Alexander Stubb pleitte afgelopen weekend voor een deadline. 20 april leek hem met het oog op Pasen een goede datum.

Voorafgaand aan de ontmoeting riep EU-buitenlandchef Kaja Kallas de Verenigde Staten op meer druk op Moskou uit te oefenen om tot een bestand te komen.

De VS proberen tussen Oekraïne en Rusland een wapenstilstand te bewerkstelligen. Beide landen hebben al ingestemd met een voorstel voor een staakt-het-vuren op de Zwarte Zee, maar Moskou wil dat het pas van kracht wordt als het Westen de sancties tegen Rusland opheft.