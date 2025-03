Madlener: idee vertrekroutes Schiphol ‘onvoldoende onderzocht’

Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs publiceerde maandag een brief aan de minister met daarin de suggestie om vliegtuigen vanaf Schiphol langer rechtdoor te laten vliegen. Op de plekken die de vliegtuigen hierdoor mijden, zou de geluidsoverlast afnemen. Het gevolg is „ruimte voor minimaal 60.000 nieuwe woningen op twee zeer gewilde en goed bereikbare locaties”.

„De opstellers van het rapport hebben geen contact gehad met Schiphol of luchtverkeersleidingorganisatie LVNL”, aldus Madlener. Hij wijst erop dat Nederland al bezig is met een nieuwe indeling van het luchtruim. Als nieuwe vertrekroutes al aan de orde zouden komen, dan zou dat pas over enkele jaren zijn.