Boa’s handhaven in vier extra steden op seksuele intimidatie

Binnenland

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan ook in Almere, Dordrecht, Heerlen en Tilburg handhaven op seksuele intimidatie, meldt staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid). Seksuele intimidatie is sinds afgelopen zomer strafbaar, maar boa’s mogen hier niet zomaar op handhaven. Bij wijze van proef gebeurde dit al langer in Arnhem, Utrecht en Rotterdam. Die proef is met de genoemde vier steden uitgebreid.