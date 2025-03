Rechter beslist half april over doden damherten Hoeksche Waard

Binnenland

De rechter beslist over twee weken of de damherten in de Hoeksche Waard afgeschoten mogen worden. Uiterlijk 14 april is duidelijk of de roedel in stand blijft, of dat de provincie Zuid-Holland al enkele tientallen dieren in het gebied mag doden. De zaak rond de damherten in het Zuid-Hollandse plattelandsgebied sleept zich al jaren voort.