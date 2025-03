Is nieuw kiesstelsel van NSC de doodsteek voor de SGP?

In het NSC-stelsel telt vooral de regionale herkomst van Kamerleden: elke provincie moet voldoende vertegenwoordigd zijn. Maar de SGP-kiezers wonen niet evenredig verspreid over het land, maar geclusterd in de Biblebelt. „NSC houdt daar rekening mee”, aldus politiek redacteur Jakko Gunst in de podcast Bellen met Den Haag. Hij legt uit dat het NSC-ontwerp van het nieuwe stelsel een correctiemechanisme bevat. Het gaat om de zogenoemde vereffeningszetels waar partijen aanspraak op maken als ze na de eerste verdeelronde minder Kamerzetels krijgen dan waar ze recht op hebben. „Van een simpel rechttoe-rechtaan-stelsel gaan we dus naar een hybride stelsel”, zegt Jakko. „Voor de kiezer wordt het er niet eenvoudiger op.”



Vorige week haalde NSC ook het nieuws door haar verzet tegen de nieuwe koers van het OM. Justitie kan er al sinds 2008 voor kiezen om eenvoudige strafzaken buiten de rechter om zelfstandig af te doen, maar wil die mogelijkheid in de toekomst vaker gaan benutten. NSC eist daar betere waarborgen voor. Op 8 april debatteert de Tweede Kamer over de kwestie met justitieminister David van Weel.

Jakko Gunst vindt de nieuwe koers van het OM zeker verdedigbaar. „De prestaties van de strafrechtketen zijn ronduit slecht. Justitie dreigt haar greep op de misdaad te verliezen en moet jaarlijks duizenden strafzaken seponeren. Liever een afdoening buiten de rechter om dan een sepot.”