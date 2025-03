Belangenorganisaties bezorgd over plannen Haagse ggz-kliniek

Cliëntenplatform MIND is daar „overvallen en zeer teleurgesteld” over en spreekt van een sluiting. „Daardoor blijft alleen nog maar de Kliniek Intensieve Behandeling in Eindhoven over. Dat is veel te weinig voor een groep mensen die nergens anders terecht kan”, stelt de organisatie. MIND roept staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid) op in te grijpen.

Ook Ypsilon, een organisatie die opkomt voor naasten van mensen met psychische problemen, heeft bedenkingen. „We weten dat een opname lang niet altijd een goede oplossing is bij ernstige problematiek. Zeker niet als je mensen alleen wegstopt zonder verdere behandeling”, reageert directeur Bert Stavenuiter. „Maar iemand met complexe problemen naar huis sturen zonder goede ondersteuning thuis voor de betrokkene zelf en diens omgeving kan het ook niet zijn. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal is bedacht.”

Het CIB kreeg vorig jaar veel kritiek, vooral van ouders die zeiden dat er veel misging. Ook MIND bracht er een rapport over uit.

Volgens Parnassia sluit de transformatie juist beter aan bij „de behoeften van cliënten, naasten en zorgprofessionals”. De organisatie zet in op „een doorlopend herstelproces”, dat cliënten „meer regie” over hun leven geeft.