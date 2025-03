Belgische minister laaiend op VS die EU-bedrijven bedreigen

Economie

De Belgische minister Maxime Prévot (Buitenlandse Zaken) is woedend op de VS omdat die Europese bedrijven onder druk zetten om hun diversiteits-, gelijkheids- en inclusieprogramma’s stop te zetten. Ook Belgische bedrijven hebben brieven met die boodschap ontvangen. „Het is ronduit betreurenswaardig dat de VS, een land waarvan de administratie ooit vooropliep in de verdediging van gedeelde waarden zoals diversiteit, nu een stap terugzet”, zegt Prévot.