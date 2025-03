Verbod op lozen vervuilend spoelwater in havens en binnenwateren

Zeeschepen die te veel zwavel uitstoten, kunnen de zwavel uit de uitlaatgassen halen met een zogeheten scrubber. Deze systemen gebruiken zeewater om de lucht schoner te maken. Het resultaat is zeewater waar zware metalen en andere schadelijke stoffen in zitten. De meeste schepen met een scrubber lozen dit water weer.

Nederland zet zich via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in voor strengere regels tegen lozingen van scrubberwater, schrijft Madlener. Tegelijkertijd is het volgens de minister „onzeker” of er nieuwe internationale regels komen, omdat daar in de IMO „beperkt” steun voor is.

Madlener had ook kunnen kiezen voor een verbod op dit vervuilende spoelwater in het gebied tot 12 zeemijl vanaf de kust. De minister kreeg het advies om het verbod niet uit te breiden naar zee, staat in een ambtelijk document. Dit „vanwege de mogelijke economische impact” op de Nederlandse vloot.

In Amsterdam geldt sinds begin dit jaar al een verbod op het lozen van scrubberwater bij ligplaatsen. Andere Europese landen hebben ook verboden ingesteld, waaronder volgens Madlener België, Duitsland en Frankrijk.