Nieuwe gulden Curaçao en Sint-Maarten voor het eerst omgewisseld

Binnenland

Op Curaçao is voor het eerst de nieuwe munteenheid omgewisseld. Vanaf dinsdag is er een nieuwe valuta op Curaçao en Sint-Maarten: de Caribische gulden. Onder grote belangstelling wisselde in de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) de Curaçaose minister van Financiën, Javier Silvania, de oude biljetten in voor nieuwe.