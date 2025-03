FNV wil ‘rechtvaardige’ kwijtschelding waterschapsbelasting

Onder meer bij het Groningse waterschap Hunze en Aa’s gaat het er volgens de vakbond niet eerlijk aan toe. Om hun eis kracht bij te zetten overhandigen inwoners en vakbondsleden woensdag symbolisch een reddingsboei aan het waterschap bij het kantoor in Veendam.

Een deel van de Groningers valt onder een ander waterschap. „Waar de ene persoon in Groningen met bijvoorbeeld alleen AOW kwijtschelding krijgt, moet iemand met exact hetzelfde inkomen in Hunze en Aa de volle mep betalen”, legt Van der Pligt uit. Ook zijn er verschillen in de hoeveelheid spaargeld die mensen op de bank mogen hebben voordat ze in aanmerking komen voor kwijtschelding. „Dat is natuurlijk absurd.”

Het waterschap wil niet aan inkomenspolitiek doen, aldus een woordvoerder. „Wij gaan niet verder dan het verlenen van kwijtschelding tot 100 procent van de bijstandsgrens. Dat is de keuze die het bestuur tot nu toe heeft gemaakt.” Een ruimer beleid zou betekenen „dat anderen een hogere waterschapsbelasting krijgen gepresenteerd”.

Nederland telt 21 waterschappen, waarvan de meeste volgens de FNV rechtvaardige kwijtscheldingsregelingen hanteren. Bij Hunze en Aa’s en onder meer ook Zuiderzeeland en Rijn en IJssel zou dat niet het geval zijn. Bij die waterschappen gaat de bond ook actievoeren. Waterschap De Dommel en het Hoogheemraadschap van Rijnland volgen mogelijk later.