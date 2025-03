Wall Street verder omlaag in afwachting nieuwe tarieven Trump

Economie

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag, na de zware verliezen op vrijdag. Beleggers kijken gespannen uit naar woensdag. Die dag is door de Amerikaanse president Donald Trump omgedoopt tot „Bevrijdingsdag in Amerika”. Volgens Trump zijn de Verenigde Staten decennialang „uitgebuit” en met de invoering van wederkerige heffingen wil hij daaraan een einde maken en de eigen economie beschermen. Wederkerige heffingen zijn invoertarieven tegen landen die zelf ook heffingen op Amerikaanse producten hebben.