Recordzonnige en droge maartmaand met vroege warmte

In de eerste tien dagen van maart scheen de zon 92 uur, waarmee het vorige record van 89 uur uit 2022 werd verbroken. Sinds 1 januari scheen de zon gemiddeld 413 uur. Dat is net geen record. In 2022 scheen de zon tien uur meer.

Naast de zonrecords was het ook recorddroog. Er viel vijf millimeter neerslag deze maand. Het vorige droogterecord was 9 millimeter en werd gemeten in 1929 en 2022.

Het was ook een zachte maand met een gemiddelde temperatuur van 7,1 graden tegen 6,5 normaal. Op 21 maart werd het in De Bilt 21,9 graden, de eerste officiële warme dag van het jaar. Normaal stijgt het kwik pas op 12 april boven de 20 graden.