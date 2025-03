Rode Kruis haalt half miljoen op voor getroffenen aardbeving

Volgens Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, gaat het niet alleen om een natuurramp, maar is het ramp op ramp voor mensen in Myanmar. „Er zijn al zoveel mensen afhankelijk van noodhulp in het land, door jarenlang conflict, de slechte economische situatie en eerdere overstromingen. Dat aantal neemt nu alleen maar toe”, aldus Goossens.

De donaties zijn volgens het Rode Kruis „een mooi begin, maar er is nog veel meer nodig”. In de regio is het ruim 40 graden en het wordt naar verwachting nog warmer. Volgens de hulporganisatie is zeker 104 miljoen euro nodig om mensen daar te helpen in basislevensbehoeften.