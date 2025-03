VluchtelingenWerk: Fabers weigering lintjes aanval op rechtsstaat

Faber wil geen handtekening zetten omdat het werk van het vijftal haaks zou staan op haar beleid. De weigering is „een klap in het gezicht van toegewijde mensen die elke dag in actie komen voor hun medemens” en een „vorm van minachting”, aldus VluchtelingenWerk. „De minister is verantwoordelijk voor goede opvang en zou juist blij moeten zijn dat er mensen in dit land zijn die zich hier vrijwillig voor inzetten.”

Het Kapittel voor de Civiele Orden dat de voordrachten beoordeelde en Faber adviseerde, wil maandag niet reageren op de weigering of zeggen hoe het nu verdergaat met de lintjes.