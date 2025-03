Levering warmtenet weer op peil na brand afvalverwerker Rotterdam

Sinds de brand hebben noodketels gezorgd voor voldoende warmtelevering aan de 46.000 afnemers, maar die kunnen nu uitgeschakeld worden. De herbouw begon in januari 2024. De levering van de eerste warmte uit restafval begon in oktober vorig jaar. De afgelopen maanden is de warmtelevering geleidelijk opgevoerd naar normaal.

AVR verwerkt het afval van meer dan twee miljoen huishoudens. Vanuit onder meer Rotterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht en heel Zeeland wordt dat aangeleverd. Warmte en elektriciteit worden opgewekt uit de verbranding van het afval. Het herstel van de installatie, waaronder de vervanging van stoomturbines voor de elektriciteitsproductie, is naar verwachting begin 2026 klaar.