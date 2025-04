Sans presenteert nieuwe collectie

De Rijssense webwinkel Sans-online staat bekend om haar bezorgsnelheid, service, prijzen en zeer brede assortiment topmerken. Dankzij de eenvoudige zoek- en filteropties vind je in een paar klikken het artikel van je dromen. Vandaag besteld betekent meestal dezelfde dag of de dag erop in huis. Niet goed = geld terug! Bezoek de site en ervaar het concept aan den lijve. Beleef de nieuwe collectie met mooie kleuren, stijlen, designs en materialen.

PME Legend

Een van de topmerken in de collectie is PME Legend, een luxueus Nederlands herenkledingmerk dat al sinds 1992 bestaat. Het merk houdt van stijlvol én functioneel, perfect voor de moderne man die er goed uit wil zien, van avontuur houdt en zich toch vrij en comfortabel wil kunnen bewegen. Van casual kleding tot formele kleding, PME Legend heeft iets voor elke gelegenheid.

Het aanbod loopt van T-shirts en truien tot sweaters, vesten en jassen. De denimcollectie is misschien wel het meest populair. De jeans zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en komen in een verscheidenheid van pasvormen en wassingen. Of je nu op zoek bent naar een slank zittende blauwe jeans of een relaxte fit met een lichte denim wassing, PME Legend heeft altijd een geschikte pasvorm voor je in huis.

Gabbiano

Wie houdt van een meer Italiaanse touch zou eens bij het merk Gabbiano kunnen kijken. Het gaat om een urbanlifestylemerk uit Amsterdam, dat zijn inspiratie uit Italië haalt en zijn items volgens Italiaans vakmanschap produceert. Gabbiano richt zich op de modebewuste man die behoefte heeft aan moderne en stijlvolle vrijetijdskleding. Hoge kwaliteit, een perfecte fit en een uitgesproken design staan hoog in het vaandel.

Diverse elementen uit de collectie zijn volledig handgemaakt en gecombineerd met sprekende bedrukkingen. Denk aan fashion graphics, geborduurde badges, metalen of rubberen elementen en patches. Dit maakt Gabbiano tot een smaakvol modemerk met een stoere stijl en gevoel voor elegantie.

No Excess

Wie voor nóg creatiever en eigenzinniger gaat, kan slagen bij No Excess. Het stoere, eigenzinnige mannenmerk brengt sinds 1988 casual kleding op de markt. De items zijn bijna altijd gemaakt van 100% natuurlijke materialen en kenmerken zich verder door een comfortabele pasvorm.

Een van de grootste voordelen van No Excess is de constante creatieve vernieuwing in de collectie. Elk seizoen komt het merk met nieuwe en frisse designs, waardoor je altijd kunt rekenen op eigentijdse stijlen. Of je nu een trui met knopen in je favoriete kleur zoekt of een net overhemd met diverse prints, No Excess heeft voor elke stijl het perfecte item in de aanbieding.

Pluspunten van Sans-online

Welk artikel van welk merk het ook wordt, als je het vóór 15.00 uur bestelt, betekent dat dat je het meestal de volgende werkdag al in huis hebt. Woon je in de regio Rijssen, dan brengt de Sans-koerier je pakket dezelfde werkdag nog langs. Bestellingen boven de €95 euro worden gratis geleverd. Is het item toch niet helemaal wat je ervan had verwacht? Geen probleem, Sans geeft je 21 dagen bedenktijd en in die periode kun je je aankoop retour sturen of thuis laten ophalen. Als kopende klant doe je automatisch mee aan een spaarsysteem, waarmee je korting op toekomstige aankopen spaart.

App

Om het je nog makkelijker te maken heeft Sans een eigen app die (gratis) in App- en Playstore te downloaden is. Een leuke extra is dat je in de app al je favorieten in een wensenlijst kunt opslaan om ze op een later moment nog eens op je gemak te bekijken.