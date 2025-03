Coenradie heropent afdeling in gevangenis Nieuwegein, 30 plekken

Het tekort ligt tussen de tweehonderd en driehonderd cellen, stond in een brief die Coenradie vorige maand naar de Kamer stuurde. „Maar dat is nog lang niet alles”, zei de PVV-staatssecretaris maandag in Nieuwegein. „We hebben 4000 zelfmelders die nog wachten voordat ze opgeroepen worden.” Daarnaast wachten nog „tientallen” mensen in politiecellen op een plek in de gevangenis.

„Het is vechten tegen de bierkaai”, aldus Coenradie. „Omdat het aantal plekken waar behoefte aan is veel, veel groter is dan wat we allemaal doen aan personele werving.”