Ambulance Wens niet gesloten: geen onschuldige 1 aprilgrap

Binnenland

„Nee, we zijn niet permanent gesloten. Maar iemand vond het blijkbaar grappig om dat op Google te zetten”, schrijft Stichting Ambulance Wens op X. Dit weekend had iemand de openingstijden van de organisatie die voor mensen in hun laatste levensfase een uitstapje verzorgt, online aangepast. Ambulance Wens noemt het „geen onschuldige 1 aprilgrap”.