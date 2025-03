Topvrouw Gasunie heeft geen zorgen over gasvoorraad in zomer

De bergingen zijn nu voor 21,4 procent gevuld, staat op de website van het Nationaal Energie Dashboard, een initiatief van Gasunie en netbeheerder TenneT. Medio februari ging het nog om bijna 30 procent en ongeveer twee maanden geleden zat Nederland op 37,7 procent.

Vorige maand liet Gasunie weten dat de gasvoorraad in Nederland komende winter mogelijk niet vol genoeg is. Een woordvoerster van de beheerder van het hoofdtransportnet voor aardgas vreesde toen dat het door de hoge gasprijzen mogelijk niet interessant genoeg zou zijn voor de markt om de bergingen de komende maanden voldoende te vullen.

Het extra aanvullen buiten marktpartijen om is ingrijpend, liet het staatsbedrijf eerder al weten. Dat verstoort de vrije markt en dat kan op termijn de prijzen opdrijven.

De rol van Gasunie is om het ministerie van Klimaat en Groene Groei te adviseren, benadrukt Terpstra. „Wij zijn zelf niet de eigenaar van het gas en ook niet de eigenaar van die grote gasopslagen.” Gasunie geeft op basis van verschillende scenario’s adviezen over de gasleveringszekerheid in Nederland. Nederland is daarbij in toenemende mate afhankelijk van de import van gas.

Bij de presentatie van de jaarcijfers van het staatsbedrijf benadrukte Gasunie dat aardgas nog een tijdlang een belangrijke energiebron blijft. Daarnaast investeert Gasunie fors in onder meer de infrastructuur voor waterstof en CO2-opslagprojecten, zoals Porthos.