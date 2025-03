Hersteld hervormd Lisse belegt diensten in Grote Kerk

Evangelisatie HHK Lisse

De hersteld hervormde evangelisatie te Lisse heeft een plaats van samenkomst gevonden. Ze huurt voor haar kerkdiensten de Grote Kerk (Heereweg 250) van de protestantse gemeente Lisse. Deze gemeente belegt haar eigen diensten in de Lisser Pauluskerk.

De eerste diensten van de evangelisatie vonden afgelopen zondag plaats. De predikanten ds. J.W. van Estrik uit Ouddorp en ds. C.R. van der Toorn uit Katwijk van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gingen voor in de ochtend- en middagdienst. De kerktijden zullen de komende tijd afhangen van de beschikbaarheid van voorgangers.

De evangelisatie noemt zich op haar website hersteld hervormde gemeente, maar is formeel nog een evangelisatie: een preekplaats waar predikanten uit de HHK mogen voorgaan. Deze is eind februari opgericht door bezwaarde (oud-)leden van de plaatselijke gereformeerde gemeente. Het bestuur, voorgezeten door G.M.J. Snoep, is voornemens om zo snel als mogelijk bij de classis West van de HHK een verzoek in te dienen om toe te treden als gemeente. In dit proces begeleidt ds. Van Estrik de evangelisatie als mentor.

Omdat het winterseizoen nu ten einde loopt, zullen er pas vanaf september catechisaties en verenigingen starten in de evangelisatie. De Heilige Doop kan er al bediend worden, het Heilig Avondmaal nog niet.