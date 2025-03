Man die buurvrouw doodschoot in Rijswijk wordt opgenomen in PBC

Deskundigen probeerden A. al te onderzoeken, maar hij weigerde medewerking, vertelde de rechter tijdens de zitting. De deskundigen noemden dat „zorgelijk” omdat „het de tweede keer is dat A. bij een ernstig geweldsdelict is betrokken, nu met dodelijke afloop”. Waar dit over gaat, is niet toegelicht. Ook de advocaat van A. wilde daar niets over zeggen.

A. schoot zijn buurvrouw vorig jaar september dood in een portiek van een flat aan de Galjoenstraat, zij overleed ter plaatse. Haar destijds 4-jarige zoontje was daarbij. A. heeft direct bekend bij de politie.

Het motief is nog onduidelijk. Volgens de advocaat van A. was er sprake van een burenruzie die al langer speelde en met name over herrie ging. Dat zou A. ook direct na zijn aanhouding aan de politie hebben verteld. Er gaan ook verhalen dat het slachtoffer A. had afgewezen en hij dat niet accepteerde.

Het slachtoffer zou een afscheidsbrief hebben geschreven waarin ze schrijft dat haar buurman haar bedreigt. De advocaat van A. zet grote vraagtekens bij de authenticiteit van die brief, mede omdat het tot ruim een maand na het overlijden van het slachtoffer duurde voordat de brief - via een omweg - bij de politie terechtkwam. De komende periode moet daar onderzoek naar gedaan worden, besliste de rechtbank.

De volgende zitting is op 18 juni, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.