Schade-uitkeringen in aardbevingsgebied dit jaar ruim 1 miljard

Het IMG denkt dat dit jaar de grens van 3,5 miljard euro aan uitkeringen wordt gepasseerd. Het betreft compensatie voor fysieke schade door aardbevingen, waardedaling en immateriële schade. Diverse regelingen zijn verruimd. Sinds vorig jaar kunnen gedupeerden hun schade direct laten herstellen tot een bedrag van 60.000 euro, ongeacht de oorzaak. Maar die aanpak kost meer tijd dan verwacht.

In het jaarverslag over 2024 stelt het IMG dat de uitvoeringskosten gemiddeld zijn gehalveerd naar 39 cent per uitgekeerde euro, mede door „efficiëntere processen”. Verder is de schadeafhandeling verbeterd met „meer persoonlijk contact” en een nieuw mobiel steunpunt. In totaal werden 466.000 aanvragen afgehandeld.

„We hebben ons gericht op een mildere, menselijkere en makkelijkere uitvoering van de regelingen. En hoewel er nog genoeg werk te doen is, denk aan de complexe en langlopende dossiers die er liggen, ben ik tevreden met de vooruitgang die we boeken”, zegt algemeen directeur Ronald Koch. Volgens hem voelen veel gedupeerden zich goed geholpen.

Gemiddeld komen wekelijks meer dan 2000 nieuwe aanvragen binnen. Daarnaast wordt gepoogd de inwoners te bereiken die waarschijnlijk wel recht hebben op schadevergoeding, maar zich nog niet hebben gemeld. Het gaat om circa 200.000 inwoners, schat het IMG. Bij de organisatie werken ongeveer duizend mensen.