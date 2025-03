ECB-president: Europa moet economisch onafhankelijk worden

„Hij noemt het bevrijdingsdag voor de VS, maar ik zie het als een moment waarop we samen moeten besluiten grotere controle te nemen over onze lotsbestemming en een stap naar onafhankelijkheid moeten zetten”, aldus Lagarde op radiozender France Inter.

Volgens haar moet Europa bijvoorbeeld meer doen aan onafhankelijkheid op financieel gebied en bij de energievoorziening. „Om ons in een effectieve onderhandelingspositie te plaatsen moeten we laten zien dat we niet zomaar omrollen.”