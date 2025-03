Twee vakbondsleden aangereden tijdens staking in België

Buitenland

THIMISTER-CLERMONT (ANP/BELGA) - Twee vakbondsleden zijn aangereden tijdens een blokkade op een industriegebied in Thimister-Clermont, in de Belgische provincie Luik. Dat laat een vertegenwoordiger van de Franstalige christelijke vakbond CSC weten. In heel België wordt maandag gestaakt uit protest tegen de hervormingen van de Belgische overheid.