Chipshol wil compensatie van Staat na uitspraak gerechtshof

Chipshol en de erven van oprichter Jan Poot hebben daarmee na jaren procederen gelijk gekregen. Alle andere zaken van Chipshol eindigden in schaderegelingen, alleen dit dossier bleef over. Volgens Chipshol kan het niet anders dan dat de rechtspraak deze misstand zal willen rechtzetten. „Dat de schade volgens de Staat is verjaard, neemt niet weg dat Chipshol en de erven Poot aanspraak zullen maken op compensatie”, meldt het bedrijf in een reactie op de uitspraak.

„Het is belangrijk dat nu is bevestigd wat wij jarenlang hebben ervaren, partijdige rechtspraak in de Chipshol-zaak”, zegt directeur Peter Poot. Volgens hem is het ook een postume erkenning voor oprichter Jan Poot, die in 2018 is overleden.

De Chipshol-zaak draaide om de zeggenschap over ongeveer 600 hectare grond rondom luchthaven Schiphol. Oprichter en planoloog Jan Poot had deze grond verworven om Airport City te bouwen, een zakenstad voor techbedrijven, maar Schiphol zelf en overheidsinstanties zagen er geen heil in. De wijze waarop de Haagse rechter Hans Westenberg de rechtszaak tussen 1994 en 1998 behandelde, leidde bij Chipshol tot twijfel aan zijn onpartijdigheid. Die twijfel was terecht, zo heeft het hof nu vastgesteld, benadrukt Chipshol.