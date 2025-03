Steeds meer mensen gamen, maar gaat niet ten koste van sport

Vooral mannen gamen vaker. Hun aantal steeg van 24 procent in 2019 naar 39 procent in 2024. Het percentage vrouwen dat gamet, is met 15 procent gelijk gebleven.

Kinderen tussen de 10 en 12 jaar die minder gamen, sporten vaker. Bij kinderen vanaf 12 jaar is die relatie minder duidelijk. Bij volwassenen gaat veel sporten zelfs samen met gamen, aldus het Mulier Instituut. Games waarbij bewegen een rol speelt, zoals Pokémon GO en dansspellen, worden overigens niet veel meer gespeeld.