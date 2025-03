Week van nationale rouw in Myanmar na aardbeving

In Myanmar wordt de kans dat overlevenden worden gevonden ondertussen steeds kleiner. In de zwaar getroffen stad Mandalay slapen inwoners nog buiten. Ze doen dat in tenten of midden op de weg op een deken. Daarbij proberen ze zo ver mogelijk weg te blijven van gebouwen, uit angst dat die verder instorten.

Het ziekenhuis van Mandalay is ontruimd en honderden patiënten worden buiten behandeld op een parkeerplaats. Er worden maandag temperaturen verwacht van 40 graden en met zeiltjes wordt geprobeerd mensen enige beschutting te bieden. Elders in de stad zijn er wel weer tekenen van normale bedrijvigheid. Er is verkeer op straat en restaurants gaan weer open.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet de BBC weten dat de gezondheidszorg in het land worstelt met de toestroom van slachtoffers. Zeker drie ziekenhuizen zijn volledig buiten bedrijf en 22 andere hospitalen zijn „gedeeltelijk beschadigd en niet echt in staat om te functioneren”, aldus een WHO-functionaris. Ze omschreef ook de samenwerking met het militaire regime als een uitdaging.

In Myanmar greep het leger in 2021 opnieuw de macht. Sindsdien woedt een burgeroorlog. Ook na de aardbeving lijkt de strijd door te gaan. Er zijn berichten dat de krijgsmacht nog steeds luchtaanvallen uitvoert op de rebellen.