Storing bij ProRail opgelost, treinverkeer wordt opgestart

„We begrijpen dat de storing erg vervelend is voor iedereen die onderweg was”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder. De storing zat in de elektronische beveiliging van het spoor, een systeem dat essentieel is voor de veilige bediening van seinen en wissels. Of de storing te maken had met de werkzaamheden van de afgelopen weken aan het spoor tussen Schiedam en Rotterdam Centraal, wordt nog onderzocht.

Naar verwachting rijden de treinen vanaf 11.00 uur weer volgens de dienstregeling.