Onderzoek: mogelijk 300.000 doden in geval zware beving Japan

In dat ernstigste scenario, een aardbeving in een winternacht met een kracht van 9 of hoger, kunnen 298.000 doden vallen en zijn er waarschijnlijk meer dan 12 miljoen evacués. De geschatte schade komt neer op ongeveer de helft van het bruto binnenlands product van Japan.

Japan wordt regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. In 2011 vond een zeer zware beving plaats met een kracht van 9. Dat leidde toen tot een tsunami en een kernramp in Fukushima. Er vielen meer dan 15.000 doden.

De regering acht de kans groot dat een zware beving met een kracht van 8 of 9 kan plaatsvinden in de zogeheten Nankai-trog. Die zeekloof is honderden kilometers lang en ligt voor de Japanse kust.