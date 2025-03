‘Forse treinhinder’ rond Rotterdam door storing bij ProRail

In zuidelijke richting, tussen Rotterdam Centraal en Breda, rijden minder treinen op de hogesnelheidslijn en ook tussen Rotterdam en Dordrecht is minder treinverkeer mogelijk door de storing.

ProRail meldt dat het gaat om een ICT-storing in de elektronische beveiliging. Dat systeem zorgt ervoor dat de bediening van seinen en wissels goed verloopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is opgelost.