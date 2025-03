Onrust na aardbeving: mensen massaal gevlucht uit flats Bangkok

De gevluchte medewerkers kwamen naar verluidt uit een groot bankgebouw en een complex in aanbouw. Ze vertelden de omroep dat er kennelijk geen formele ontruiming was, maar dat geruchten rondgingen over krakende geluiden. Elders in de stad was tijdens de aardbeving een flatgebouw in aanbouw ingestort, met zeker elf doden tot gevolg. Daar wordt nog in het puin gezocht naar de tientallen slachtoffers die vermoedelijk nog onder het puin liggen.

Premier Paetongtarn Shinawatra heeft via sociale media opgeroepen niet overhaast gebouwen te ontruimen. Ze zei dat ook goed moet worden gekeken of schade niet al voor de aardbeving aanwezig was.