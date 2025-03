Kledingwinkelketen Gerry Weber vraagt uitstel van betaling aan

Volgens een persbericht van het bedrijf is advocaat Marc van Zanten aangesteld als bewindvoerder. Hij onderzoekt samen met het management de mogelijkheden voor een doorstart in Nederland.

Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement, zeker in de Nederlandse winkelstraat. Meerdere winkels zijn al in moeilijkheden gekomen door gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie, huur en personeel.

Maar Van Zanten is optimistisch. „Er is serieuze en internationale interesse in de winkels van Gerry Weber in Nederland. Alle winkels blijven dan ook open om de kansen op een doorstart, met behoud van werkgelegenheid, zo groot mogelijk te houden.”

In Nederland heeft Gerry Weber 175 medewerkers. Zij werken op het hoofdkantoor en in de 38 filialen verspreid over het land. De keten heeft ook een webshop. Die werkt momenteel niet omdat er volgens het bedrijf geen transacties kunnen worden uitgevoerd.

Bij Gerry Weber is internationaal de laatste jaren al meerdere keren gereorganiseerd. Volgens de keten lopen er in Duitsland verschillende insolventieprocedures bij het moederbedrijf en drie dochterbedrijven. De Gerry Weber Groep is actief in 62 landen.