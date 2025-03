Gasunie: meer opslag en waterstof nodig om industrie te behouden

Het jaar 2024 was een turbulent jaar voor de energietransitie, waarin volgens Gasunie duidelijk is geworden dat het concurrentievermogen van Nederland en Europa krimpt en de toekomst van de industrie wordt bedreigd. De gewenste snelle overgang naar een duurzame energievoorziening staat onder druk door onzekere voorwaarden, hoge nettarieven en lange doorlooptijden bij vergunningstrajecten.

„Nederland staat momenteel op een kantelpunt of we met of zonder industrie verduurzamen”, waarschuwt topvrouw Willemien Terpstra. „Gebeurt dat zonder, dan is dat desastreus voor Nederland en Europa. Voor onze welvaart, werkgelegenheid, duurzame autonomie en ook voor ons milieu.”

Om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan een betaalbare en duurzame energievoorziening voor Europa, investeert Gasunie tot en met 2030 ongeveer 12 miljard euro in energie-infrastructuur. Afgelopen jaar steeg het aandeel groene projecten in de investeringsuitgaven van 20 naar 45 procent.

Dankzij die investeringen houden industrieën en huishoudens volgens Gasunie perspectief om te kunnen verduurzamen en blijft het doel om voor 2050 klimaatneutraal te worden in zicht.

Ook wil Gasunie zo snel mogelijk infrastructuur voor waterstof aanleggen en stimuleert de onderneming de invoering van groen gas in haar pijpleidingen. Maar alleen de inspanningen van Gasunie zijn volgens Terpstra niet voldoende. „Ik roep dan ook op tot samenwerking, met industrie, overheden en de samenleving om de energievoorziening van de toekomst werkelijkheid te maken.”

Gasunie boekte in 2024 een resultaat van 355 miljoen euro, 75 miljoen euro minder dan in 2023. De omzet zakte met 174 miljoen euro tot bijna 1,6 miljard euro. Dit komt vooral doordat Gasunie sinds eind 2023 nog maar voor de helft aandeelhouder is van EemsEnergyTerminal. Ook namen de personeelskosten toe.