Axios: Trump op eerste buitenlandse reis naar Saudi-Arabië

De reis naar het koninkrijk zou in mei moeten plaatsvinden. Tijdens het bezoek wordt volgens een ingewijde gesproken over „investeringen, het versterken van de banden met Golfstaten en het beëindigen van conflicten in het Midden-Oosten”.

Trump kondigde begin maart al aan dat hij waarschijnlijk naar het olierijke land zou gaan. „Normaal gesproken zou je eerst naar het Verenigd Koninkrijk gaan. De vorige keer dat ik naar Saudi-Arabië ging, kwamen ze met 450 miljard dollar over de brug.”

De president zei toen ook dat hij dit keer meer verwacht. „Ze zijn rijker geworden, we zijn allemaal ouder geworden, dus ik zei: ik kom als jullie 1 biljoen dollar betalen aan Amerikaanse bedrijven.”