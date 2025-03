Iran waarschuwt VS nadat Trump dreigt met bombardementen

De hoogste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei, waarschuwde dat zo’n aanval niet zonder gevolgen zal blijven. Hij stelde de VS een „krachtige” reactie in het vooruitzicht.

Iran, dat sinds de revolutie van eind jaren zeventig een gespannen relatie heeft met de VS, sloot tien jaar geleden al een deal met grote landen over het eigen nucleaire programma. Dat zou aan banden worden gelegd in ruil voor sanctieverlichting.

Toen Trump voor het eerst president werd, trok hij de Verenigde Staten terug uit dat atoomakkoord. Het was volgens Trump een slechte deal waar vooral Iran van profiteerde.