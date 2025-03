Veel minder bussen en trams Vlaanderen door staking België

Volgens De Lijn rijden in de provincie Antwerpen vier op de tien bussen en trams. In Oost-Vlaanderen is dat tweederde, in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen de helft en in Limburg vier op de tien. In de stad Antwerpen rijdt een kwart van de bussen en trams en in Gent 45 procent. Ook rijden drie op de tien kusttrams. De Lijn heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt.

Ook in Wallonië is er impact van de staking. In de buurt van Luik-Verviers rijdt minder dan de helft van de bussen en trams. Van de 202 lijnen rijden er 71 normaal.

In hoofdstad Brussel rijdt maandagochtend slechts een klein aantal trams en bussen, aldus vervoerder MIVB.

De staking treft ook het spoor en het vliegverkeer. De helft van de treinen tussen de grote steden in België, de IC-treinen, rijdt. Bij de lokale treinen (L-treinen) en voorstedelijke S-treinen is dat een op de drie. Op Brussels Airport zijn alle vertrekkende passagiersvluchten geschrapt en 60 procent van de aankomende vluchten. De luchthaven van Charleroi schrapt alle vluchten.

Ook bij onder meer de staalbedrijven ArcelorMittal in Gent en Aperam in Genk wordt het werk neergelegd. Loodsen in de Belgische Noordzeehavens doen ook mee met de actie.