Adviseurs: minder spreiding hinder Schiphol biedt mogelijkheden

Binnenland

Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) denkt dat het de moeite loont om de geluidshinder van Schiphol in de regio minder te spreiden. Hierdoor zouden in absolute aantallen minder bewoners last hebben van de luchthaven en ontstaat er ruimte voor woningbouw. Dat schrijft het CRa op basis van eigen onderzoek in een open brief aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.