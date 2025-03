Helft scholen krijgt weerstand ouders bij seksuele voorlichting

Ruim een derde (37 procent) van de schoolleiders zegt in het onderzoek dat de weerstand de afgelopen jaren is toegenomen. De weerstand bestond er bijvoorbeeld uit dat ouders vroegen om kinderen uit bepaalde lessen te houden of hun kind thuis hielden tijdens lessen over seksuele voorlichting. Een enkele schoolleider gaf aan dat ouders een kind naar een andere school hebben gestuurd door de lessen seksuele voorlichting. Ook werden leerkrachten of directieleden in een enkele situatie bedreigd.

Volgens schoolleiders zijn de voornaamste redenen voor de weerstand angst, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, berichtgeving vanuit de media en dat ouders hun kind te jong vinden. In meer dan de helft van de gevallen (55 procent) deed een school geen aanpassingen naar aanleiding van de weerstand. Circa een kwart van de schoolleiders heeft een gesprek gevoerd met ouders.

Het onderzoek meldt ook dat 96 procent van de scholen aandacht schenkt aan relationele en seksuele voorlichting. Dat is een lichte toename ten opzichte van het vorige onderzoek in 2022, toen was het 92 procent. Aan de Week van de Lentekriebels doet ruim een derde (36 procent) van de scholen mee. Dat was in 2022 nog 43 procent. Tijdens de Week van de Lentekriebels krijgen basisschoolkinderen uit alle groepen les over relaties, seksualiteit en weerbaarheid.