Vrouw na 60 uur levend gered onder puin hotel in Myanmar

De beving met een kracht van 7,7 trof vrijdag het centrale deel van Myanmar en richtte ook schade aan in buurland Thailand. Volgens officiële cijfers zijn in Myanmar minstens 1700 mensen omgekomen. The Wall Street Journal spreekt zelfs van meer dan 2000 doden, maar dat cijfer is nog niet bevestigd. De Verenigde Naties hebben aangekondigd noodhulp te sturen naar zo’n 23.000 mensen in het getroffen gebied in Myanmar.

Myanmar verkeert sinds de militaire staatsgreep van 2021 in een burgeroorlog. Een rebellenbeweging zei zondag dat het leger zelfs na de aardbeving nog luchtaanvallen uitvoert op dorpen. De minister van Buitenlandse Zaken van Singapore riep maandag op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om humanitaire hulpverlening mogelijk te maken.

In Thailand zetten hulpdiensten de zoektocht voort naar 76 vermisten onder het puin van een ingestorte wolkenkrabber in aanbouw in Bangkok. Het dodental in Thailand stond zondag op 18.