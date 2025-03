Trump: tegenmaatregelen voor alle landen die met heffingen komen

Trump belooft woensdag een grootschalig tariefplan te onthullen dat hij „Bevrijdingsdag” noemt. Het gaat daarbij om wederkerige tarieven, heffingen tegen landen die op een eerste reeks Amerikaanse handelsmaatregelen hebben gereageerd met hun eigen invoertarieven op Amerikaanse producten. Trump heeft al tarieven ingevoerd op aluminium, staal en auto’s, samen met verhoogde tarieven op alle goederen uit China.

„Je zou beginnen met alle landen”, zei Trump tegen verslaggevers aan boord van zijn vliegtuig Air Force One. „In wezen alle landen waar we het over hebben.” Trump belooft de tarieven van landen die heffingen rekenen op Amerikaanse export te evenaren. In februari gaf Trump de opdracht aan Amerikaanse handelsfunctionarissen om per land een lijst met gerichte tegenmaatregelen op te stellen.

Vorige week liet Trump nog doorschemeren dat hij zijn tegenmaatregelen mogelijk zou afzwakken. In sommige gevallen zou hij lagere tarieven overwegen dan de heffingen die andere landen hanteren tegen de VS.