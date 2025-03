Turkije bevestigt dat Zweedse journalist werd opgepakt om terreur

Joakim Medin, die voor de krant Dagens ETC werkt, „is gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie en het beledigen van de president”, staat in een verklaring van het zogeheten desinformatiebestrijdingscentrum. De journalist zou bekend staan om „anti-Turkse berichtgeving en nauwe banden met de terroristische organisatie PKK”. Volgens het kantoor van de president heeft zijn aanhouding „geen enkele connectie met journalistieke activiteiten”.

Medin kwam donderdag aan in Turkije, waar hij verslag zou doen van de grote protesten tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Na aankomst liet hij aan de redactie van zijn krant weten dat hij werd meegenomen voor ondervraging. Daarna liet hij niets meer van zich horen.

De hoofdredacteur van Dagens ETC, Andreas Gustavsson, spreekt in een reactie van „absurde” beschuldigingen. „Hij is een journalist en het uitvoeren van journalistiek zou geen misdrijf moeten zijn”, aldus Gustavsson.