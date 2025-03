Man opgepakt voor veroorzaken grote bosbrand Zuid-Korea

De autoriteiten vermoeden dat de verdachte het vuur in het zuidoostelijke Uiseong heeft aangestoken tijdens een ritueel bij een familiegraf op 22 maart, aldus een functionaris van de lokale politie. „We zijn bezig met het verifiëren van bewijs”, voegde hij toe.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat de verdachte, een man van in de vijftig, de beschuldigingen ontkent. De brand verwoestte naar schatting ongeveer 48.000 hectare. 4000 gebouwen werden verwoest en tienduizenden mensen moesten evacueren. Vrijdag was de brand grotendeels onder controle, maar een dag later bestreden brandweerlieden nog steeds kleine brandhaarden.