Australië dreigt supermarkten met zware boetes voor nepkortingen

De Australische concurrentiewaakhond bekritiseerde eerder deze maand de dominantie van slechts enkele grote ketens in de Australische supermarktsector. De waakhond zei toen dat de twee grootste supermarktketens, Woolworths en Coles die ongeveer twee derde van de markt in handen hebben, weinig motivatie hebben om te concurreren.

„Ze worden in de gaten gehouden, ze weten dat de overheid bereid is harde maatregelen te nemen. Als ze mensen oplichten, staan ze in de vuurlinie en moeten ze een zware boete betalen”, zei Albanese zondag tegen de nationale omroep Australian Broadcasting.

Ook in Nederland klagen consumenten vaak over de dure boodschappen zoals brood, koffie, melk, vlees en groente. Supermarkten worden ook bekritiseerd om krimpflatie, het verschijnsel waarbij supermarktproducten even duur blijven, maar minder inhoud bevatten.

Supermarkten, waaronder Albert Heijn, Jumbo en Lidl, en levensmiddelenproducenten weigerden eerder deze maand een uitnodiging van de Tweede Kamer om te komen praten over de hoge prijzen van producten. De commissie voor economische zaken had de bedrijven gevraagd toe te lichten waarom voedsel en andere producten vaak duurder zijn dan in buurlanden.