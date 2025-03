Ouders dode baby Rotterdam naar huis, maar nog wel verdachten

De politie zegt zondag dat er zeer waarschijnlijk „geen sprake is van opzettelijk toegebracht letsel”, maar mogelijk zijn de ouders wel nalatig geweest. Ook dat is strafbaar. Verder sporenonderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

Het lichaam van het zes maanden oude jongetje is vrijgegeven. Zijn zusje van 3 jaar, die donderdag ook in de woning was, is onder toezicht gesteld en verblijft bij familie.