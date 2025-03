Kabinet trekt 500 miljoen uit voor drones voor Oekraïne

Het kabinet kondigde onlangs een nieuw steunpakket voor Oekraïne aan ter waarde van 3,5 miljard euro. Minister-president Dick Schoof zei afgelopen week al dat 2 miljard daarvan nog dit jaar beschikbaar komt. Ook op het gebied van luchtverdediging en munitie kan Oekraïne meer hulp uit Nederland tegemoetzien.

De Oekraïners hebben dringend behoefte aan drones op het slagveld, zegt Brekelmans vanuit Kyiv in een telefoongesprek met het ANP. De onbemande vliegtuigen zijn de enige manier om zich te verweren tegen de artillerie die Rusland op grote schaal inzet. Het gaat om verschillende types, zowel aanvals- als verkenningsdrones, aldus de VVD-bewindsman.

Doel van de aanhoudende wapensteun aan de Oekraïners is „dat ze aan het front stand kunnen houden”, zegt Brekelmans. Dat moet het land ook een sterkere positie opleveren aan de onderhandelingstafel. Sinds het aantreden van de nieuwe regering-Trump dringen de Verenigde Staten aan op vredesonderhandelingen met Rusland. Die moeten wel tot een „rechtvaardige vrede” leiden, benadrukt de minister opnieuw.

Van deze investering in de ontwikkeling van drones gaat Nederland op termijn ook zelf profiteren, zegt Tuinman. Europa wil honderden miljarden steken in herbewapening nu Amerikaanse bescherming minder zeker is geworden. Daarom is het van belang zowel de technologische ontwikkeling als de productiecapaciteit een impuls te geven, aldus de BBB-staatssecretaris. Ook het Nederlandse bedrijfsleven krijgt daarin een rol, aldus Tuinman.

De twee bewindspersonen brachten ook een bezoek aan Dnipro, dat vrijdagavond nog doelwit was van een Russische droneaanval die vier mensen het leven kostte. „Het vuur brandde daar nog”, vertelt Brekelmans. „Wij konden de impact van de Russische agressie daar direct zien en ruiken.” Ook sprak hij met zijn Oekraïense ambtgenoot Roestem Oemjerov, die nauw betrokken is bij de gesprekken die moeten leiden tot vredesonderhandelingen.