Trump sluit derde termijn als president niet uit

„Veel mensen willen dat ik het doe”, zei Trump. „Maar ik zeg eigenlijk tegen hen: we hebben nog een lange weg te gaan.” Hij wijst erop dat zijn huidige regering pas is begonnen. Trumps inauguratie vond ruim twee maanden geleden plaats.

Trump antwoordde dat hij „graag werkt” op de vraag of hij nog een termijn zou willen. NBC News bericht dat Trump ook zei dat hij „geen grapje” maakte toen hem werd gevraagd om dat te verduidelijken. „Maar ik ben er niet mee bezig. Het is veel te vroeg om daarover na te denken.”

In de Amerikaanse grondwet is vastgelegd dat een president maar twee termijnen mag dienen. Om de grondwet te wijzigen is een tweederdemeerderheid nodig in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. Trumps Republikeinse partij heeft die niet. De enige andere mogelijkheid is een zogeheten constitutionele conventie bijeenroepen. Dat kan alleen met steun van twee derde van de vijftig Amerikaanse staten. In beide gevallen moet de wijziging uiteindelijk worden geratificeerd door minstens twee derde van de staten.

NBC News vroeg naar een mogelijk scenario waarin vicepresident J.D. Vance zich kandidaat zou stellen als president en de rol van president daarna aan Trump zou overdragen. Trump zei dat dat „een manier” is. Hij wilde niet ingaan op andere manieren.