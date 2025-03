TenneT: terugval in zonnestroom tijdens eclips goed opgevangen

De gedeeltelijke zonsverduistering begon om 11.17 uur, bereikte om 12.10 uur het maximum en was weer voorbij om 13.04 uur. Zonnepanelen wekken tijdens zo’n verschijnsel tijdelijk minder elektriciteit op. Om dat op te vangen was TenneT vier maanden geleden al begonnen met de voorbereidingen.

Voor de liefhebbers was de eclips goed te zien, al schoven er wel geregeld wolken voor de zon. Veel mensen deelden foto’s op sociale media.

In augustus volgend jaar is er ook een gedeeltelijke verduistering in Nederland te zien. De eerstvolgende totale eclips in ons land is pas volgende eeuw te zien, op 25 mei 2142.