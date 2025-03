BBC: waarschuwing voor mogelijk nieuwe aardbeving rond Mandalay

Buitenland

De autoriteiten in Myanmar hebben zaterdagavond inwoners van Amarapura gewaarschuwd voor een mogelijke nieuwe aardbeving, meldt de BBC. Amarapura is een voorstad van Mandalay, dat zwaar werd getroffen door de aardbeving van vrijdag. Volgens de BBC is er kans op een beving tussen middernacht en 08.00 uur zondagochtend (lokale tijd).