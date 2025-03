Marcouch prijst saamhorigheid Arnhemmers na brand binnenstad

„We hadden elkaar hard nodig, de afgelopen maand”, schrijft Marcouch. „Opgeschrikt door een grote brand in ons stadshart vonden we elkaar als Arnhemmers in verbroedering, en waren we er voor de ander. We keken naar onze stadgenoten om, zetten er samen de schouders onder. Het heeft ons doen inzien hoe essentieel het is om naar elkaar om te kijken en hoe belangrijk het is om relaties te herstellen en te onderhouden: met ons gezin, met collega’s en met buren. De Heilige Koran spoort ons daartoe aan.”

In zijn brief blikt Marcouch ook vooruit op het joodse Pesach en het christelijke Pasen. „Het belooft een vreugdevolle periode te worden, waarin wij gezamenlijk het brood breken, ons broederschap vieren en betekenisvolle gesprekken voeren.”